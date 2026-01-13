مبعوث ترامب يستذكر شهادة الإمام الكاظم (ع): مناسبة للتأمل في معاني الإيمان والانصاف

وقال سافايا في بيان، "بمناسبة الذكرى الاليمة لشهادة الإمام عليه السلام، اتقدم بأصدق مشاعر العزاء الى الشعب العراقي الكريم والى الامة الاسلامية جمعاء".وأضاف، "ان هذه الذكرى العظيمة تستحضر ما جسده الإمام عليه السلام من قيم الصبر والحكمة والثبات على الحق وهي قيم انسانية سامية ما زالت تلهم الاجيال في مواجهة الظلم وتعزيز مبادئ العدالة والتسامح".وأتم: "رحم الله الامام الكاظم عليه السلام وجعل ذكراه مناسبة للتأمل في معاني الايمان والانصاف وحفظ الله وشعبه".