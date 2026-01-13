مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن عدد المتظاهرين القتلى في إيران ويعلق على إخلاء الأمريكيين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

سياسة

2026-01-13 | 09:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
941 شوهد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء للعام 2026، فيما جرت مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الإيرادات.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وشهدت الجلسة "مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الايرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم الوزراء اجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام".

وواصل المجلس "مناقشة جدول اعمال الجلسة، فضمن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، صوت مجلس الوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددة الواردة في كتاب وزارة الاعمار والاسكان الموجه الى وزارة المالية في (22 كانون الاول 2025)، لاحالتها الى مطور عقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".


وأقر المجلس "تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل)، والتأكيد على تطبيق المادة (4) من القانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوق المشمولين باحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون".


وفي ملف التنظيم والإصلاح الكمركي، "وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء باخراج مواد الارساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (24522) لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات واعمال الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء ارساليات عقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) كونها مشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026".

وفي قطاع الري وإدارة موارد المياه، وافق مجلس الوزراء على "استمرار وزارة الموارد المائية بالاجراءات التعاقدية المشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة تجهيز مضخات افقية كهربائية بعدد (119)، وفق قرار مجلس الوزراء (422 لسنة 2025)، وتوجيه الدعوات المباشرة في ما يخص الخدمات الاستشارية الهندسية لايجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى، وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد (8)، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل".

وفي مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي اصابت الطرق الخارجية الرئيسة، "وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للاضرار بسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة".

وأقر مجلس الوزراء "تمليك عقار الى اتحاد المقاولين العراقيين، واستبداله بالعقار الحالي، وفقاً للاجراءات التي رسمها القانون، ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
Play
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Play
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
Play
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Play
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
Play
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Play
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
Play
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Play
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
Play
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
Play
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
Play
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
Play
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
Play
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08

اخترنا لك
المبعوث الأمريكي: لا مكان للمليشيات المدعومة إيرانياً في الحكومة العراقية
10:28 | 2026-01-13
ايران تطلع العراق على آخر تطورات الاحتجاجات في مدنها
09:20 | 2026-01-13
مبعوث ترامب يستذكر شهادة الإمام الكاظم (ع): مناسبة للتأمل في معاني الإيمان والانصاف
07:42 | 2026-01-13
المفوضية تستبدل رئيس الإدارة الانتخابية
04:48 | 2026-01-13
واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً
00:39 | 2026-01-13
غدا.. طائرة عراقية تنقل مساعدات لغزة
00:36 | 2026-01-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.