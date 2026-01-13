الصفحة الرئيسية
ايران تطلع العراق على آخر تطورات الاحتجاجات في مدنها
سياسة
2026-01-13 | 09:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
689 شوهد
اطّلع
مساعد وزير الخارجية
الإيرانية
وحيد جلال زاده
، وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، اليوم الثلاثاء، على آخر التطورات في
ايران
، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، استقبل يوم الثلاثاء الموافق 13 كانون الثاني 2026،
وحيد جلال زاده
،
مساعد وزير الخارجية
الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية، في مكتبه بمبنى
وزارة الخارجية
في
بغداد
".
وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تطويرها وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة".
كما ناقش الطرفان "ضرورة تفعيل أعمال اللجنة العراقية–الإيرانية للشؤون القنصلية، والتمهيد لعقد اجتماعها المقبل في بغداد، بما يسهم في معالجة القضايا القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين في كلا البلدين".
واطّلع مساعد وزير الخارجية الإيرانية، الوزير
فؤاد
حسين على "آخر التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم
الاستقرار الإقليمي
".
آخر تطورات حالة مهاجم الأردن يزن النعيمات الصحية (صورة)
11:29 | 2025-12-17
فوكس نيوز: ايران طلبت من فصائل مسلّحة عراقية المساعدة بقمع الاحتجاجات
11:26 | 2026-01-11
إيران.. تعليق جديد للسيد الخامنئي بعد الاحتجاجات
16:47 | 2026-01-10
الاتحاد الأوروبي يدين "قمع" الاحتجاجات في إيران
12:29 | 2026-01-10
العراق
ايران
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وزارة الخارجية العراقية
وزير الخارجية الإيراني
مساعد وزير الخارجية
الاستقرار الإقليمي
مجلس الوزراء ووزير
اللجنة العراقية
وزارة الخارجية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
36.82%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
24.44%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
21.76%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
16.98%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
