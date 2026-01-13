ايران تطلع العراق على آخر تطورات الاحتجاجات في مدنها

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائب رئيس ، استقبل يوم الثلاثاء الموافق 13 كانون الثاني 2026، ، الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية، في مكتبه بمبنى في ".وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تطويرها وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة".كما ناقش الطرفان "ضرورة تفعيل أعمال اللجنة العراقية–الإيرانية للشؤون القنصلية، والتمهيد لعقد اجتماعها المقبل في بغداد، بما يسهم في معالجة القضايا القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين في كلا البلدين".واطّلع مساعد وزير الخارجية الإيرانية، الوزير حسين على "آخر التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم ".