الأعرجي ولاريجاني يؤكدان أهمية ضبط الحدود وتعزيز التنسيق

أكد العراقي ، وأمين عام الإيراني ، على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق.

وقال المكتب الاعلامي لمستشارية في بيان، إن " تلقى اتصالاً هاتفياً من أمين عام الإيراني استعرضا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".