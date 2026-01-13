رئاسة الجمهورية تحذر من "التشهير" مع قرب التصويت على منصب الرئيس

حذرت رئاسة الجمهورية في ، الثلاثاء، من حملات التشهير مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للرئاسة، "مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية، تتعالى بعض الأصوات النشاز والمدونين المأجورين بنشر معلومات خاطئة بهدف التشهير".

وأضاف البيان أن "هذه الممارسات تمثل تشويشا على المسار الديمقراطي والدستوري واساءة لموقع رئاسة الجمهورية الذي يرمز للعراق والعراقيين جميعا"، مردفا "إن خطورة هذه الافتراءات تكمن في كونها تأخذ بعدا تحريضيا ضد النظام السياسي الديمقراطي لبلادنا في توقيت خطير، بالإضافة إلى اثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية".

ولفت البيان الى أن "النقد والاعتراض هو حق دستوري، كما أن نشر المعلومات الكاذبة والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق مؤسسة رئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يستهدفها بالأخبار الكاذبة والاساءة".

ودعا البيان "كل من يسعى إلى الحقيقة للاستناد على المعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات المختصة"، كما دعا الإعلام الوطني الحر إلى "عدم السماح للمغرضين والمحرضين لاستغلال منابره في عملية استهداف المؤسسات الدستورية والاساءة للدولة العراقية".