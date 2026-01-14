اشادة ترامب بسافايا.. هل يرى ترامب أن العراق "عنيد"؟ وما العمل الرائع الذي قام به مبعوثه؟

في الحقيقة، كانت الكلمة مخصصة للجانب الاقتصادي، اما حضور سافايا والثناء عليه، فهو في الغالب يرتبط بموقع في ولاية ميشيغان، فسافايا هو المؤثر الأبرز في قلب نتائج ولاية ميشيغان لصالح ترامب من خلال تصويت والعرب هناك، لذلك من الطبيعي ان يذكره بشكل مباشر خلال خطابه في هذه الولاية.لكن البارز في الثناء، عندما قال ترامب لسافايا انه "قام بعمل رائع في "، في الوقت الذي لا يزال سافايا لم يصل العراق أساسا بحسب المعلومات، ما يطرح تساؤلات عن نوع العمل الذي يقصده ترامب بالضبط، وما اذا كان الامر يتعلق بقرار بعض الفصائل بحصر السلاح بيد الدولة.الامر الاخر والذي قد يكون مثيرا للفكاهة، عندما وصف ترامب مبعوثه سافايا بانه "مفاوض جيد"، قال له انه بحاجة لهذا الجهد والطريقة وان يكون مفاوضا جيدا في العراق، "ستحتاج ذلك مع العراق"، وبهذه الصيغة ربما يشير ترامب الى العراق بانه " " او "معقد" ويحتاج الى "مفاوض ماهر".من جانبه، أكد مارك سافايا، أن نشاطه في العراق ليس إلا بداية، وذلك ردا على اشادة وثناء ترامب، وقال سافايا في تغريدة اليوم الأربعاء: "شكراً لك على كلماتك الطيبة، سيادة الرئيس. هذا العمل ليس إلا البداية"، مضيفاً: "يشرفني أن أساعد الشعبين الأميركي والعراقي".