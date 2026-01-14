الصفحة الرئيسية
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
اشادة ترامب بسافايا.. هل يرى ترامب أن العراق "عنيد"؟ وما العمل الرائع الذي قام به مبعوثه؟
سياسة
2026-01-14 | 01:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,276 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كان الثناء المفاجئ الذي اطلقه الرئيس الأمريكي على مبعوثه الخاص الى
العراق
مارك سافايا، خلال كلمة له في ولاية ميشيغان، يبعث للتساؤل عن أسباب الثناء المفاجئ لسافايا خلال هذه الكلمة، والتي كان يعتقد انها مخصصة لما يحدث في
ايران
.
في الحقيقة، كانت الكلمة مخصصة للجانب الاقتصادي، اما حضور سافايا والثناء عليه، فهو في الغالب يرتبط بموقع
خطاب
ترامب
في ولاية ميشيغان، فسافايا هو المؤثر الأبرز في قلب نتائج ولاية ميشيغان لصالح ترامب من خلال تصويت
المسلمين
والعرب هناك، لذلك من الطبيعي ان يذكره بشكل مباشر خلال خطابه في هذه الولاية.
لكن البارز في الثناء، عندما قال ترامب لسافايا انه "قام بعمل رائع في
العراق
"، في الوقت الذي لا يزال سافايا لم يصل العراق أساسا بحسب المعلومات، ما يطرح تساؤلات عن نوع العمل الذي يقصده ترامب بالضبط، وما اذا كان الامر يتعلق بقرار بعض الفصائل بحصر السلاح بيد الدولة.
الامر الاخر والذي قد يكون مثيرا للفكاهة، عندما وصف ترامب مبعوثه سافايا بانه "مفاوض جيد"، قال له انه بحاجة لهذا الجهد والطريقة وان يكون مفاوضا جيدا في العراق، "ستحتاج ذلك مع العراق"، وبهذه الصيغة ربما يشير ترامب الى العراق بانه "
عنيد
" او "معقد" ويحتاج الى "مفاوض ماهر".
من جانبه، أكد مارك سافايا، أن نشاطه في العراق ليس إلا بداية، وذلك ردا على اشادة وثناء ترامب، وقال سافايا في تغريدة اليوم الأربعاء: "شكراً لك على كلماتك الطيبة، سيادة الرئيس. هذا العمل ليس إلا البداية"، مضيفاً: "يشرفني أن أساعد الشعبين الأميركي والعراقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به
09:49 | 2025-12-19
ترامب يشيد بمبعوثه الى العراق: أفضل مفاوض
15:13 | 2026-01-13
مبعوث ترامب بعد "هجوم كورمور": ليكن واضحا لا مكان للجماعات المسلحة في العراق
08:02 | 2025-11-27
تقرير يكشف 3 مهام "رئيسية" بجعبة مبعوث ترامب الى العراق
01:52 | 2025-11-03
ترامب
سافايا
العراق
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المسلمين
الطيب
ايران
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
35.79%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
27.67%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.59%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
محليات
15.94%
06:00 | 2026-01-13
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
06:00 | 2026-01-13
أحدث الحلقات
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
السيد الصدر يطرد ١٢ عنصرا من سرايا السلام بعد اشتباكات الشعب (وثيقة)
02:44 | 2026-01-14
انطلاق الطائرة العراقية الثانية لمساعدة غزة
00:10 | 2026-01-14
رئاسة الجمهورية تحذر من "التشهير" مع قرب التصويت على منصب الرئيس
15:16 | 2026-01-13
الأعرجي ولاريجاني يؤكدان أهمية ضبط الحدود وتعزيز التنسيق
15:15 | 2026-01-13
المبعوث الأمريكي: لا مكان للمليشيات المدعومة إيرانياً في الحكومة العراقية
10:28 | 2026-01-13
ايران تطلع العراق على آخر تطورات الاحتجاجات في مدنها
09:20 | 2026-01-13
