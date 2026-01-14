القنصل الإيراني في كربلاء يوضح ما يجري في بلاده وأسباب قطع الإنترنت

وقال صفري خلال مؤتمر صحفي عقده في وحضرته ، إن "الغرض من هذا المؤتمر إطلاع الإعلاميين بشأن الأحداث في ، لأنه كما تعلمون بدأت هذا المظاهرات من اعتراض الكسبة والتجارة بشكل سلمي حول عدم ثبات أسعار الصرف في الجمهورية، بالنسبة لهذه الاعتراضات كانت مشروعة وتحصل في اي بلد، لكن هناك تخطيط وبرمجة من في التلاعب بالأسعار".وأضاف صفري، أنه "بعد هذه الأحداث تواصلت الدولة مع التجار واتخذت قرارات الإصلاحية وبدأت الأمور تهدأ في البلد ووصلوا إلى اتفاقات مهمة"، مشيرا الى ان "البرنامج الأمريكي والصهيوني باشرا بتنفيذ أجنداتهما بعد ذلك".ولفت صفري الى أن "هذه التجمعات السلمية ليلة الخميس استغلها أعداء الكيان الصهيوني والأمريكي القاتل للأطفال، حيث تسلل أشخاص بين المتظاهرين في المدن الإيرانية لاستهداف القوات الأمنية".وأكد صفري، أنه "في الساعة التاسعة والنصف ليلاً، تم قطع الاتصالات في إيران لقطع التواصل بين الجواسيس والمتآمرين ضد البلد مع الخارج"، مشيرا الى ان "قواتنا الامنية تدخلت بشكل مباشر وبقوة لوقف عمليات الاغتيال الذي تعرض لها حتى الأطفال من قبل المتآمرين والجواسيس وتمت السيطرة عليها".ولفت صفري الى ان "الحكومة الإيرانية مستمرة بعمل الإصلاحات الاقتصادية وسترى قريبا والتظاهرات حق مشروع للشعب الإيراني وقريبا سنرى التغييرات".وشدد صفري على أن "الجمهورية الاسلامية أخبرت الأمريكان أن كل القواعد الأمريكية تحت اهدافنا إذا تم استهداف الجمهورية"، مشيرا الى ان "كل ما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي كذب، وهذه من الوسائل التي يستخدمها الأمريكان ووسائل الإعلام الغربية".