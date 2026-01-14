السوداني يوجه بالاعتماد الكلي على "المقاييس الذكية" وتطوير ملف جباية الكهرباء

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء في ما يتعلق بملف الجباية وتقليل الضائعات، وما حققته من ارتفاع إيجابي خلال عام 2025 في مقدار الجباية عن الطاقة المستهلكة فعلياً، وكذلك احرازها تقدماً في معالجة الضائعات، وفي إزالة التجاوزات على .وأوعز رئيس خلال الاجتماع بمتابعة حملات نصب المقاييس، والتأكيد على نصب المقاييس الذكية، وترك المقاييس التقليدية، ووجه بإكمال السيطرة على الأحمال في عموم المحافظات ومن مختلف مراكز الانتاج، بحسب بيان لمكتب .وأكد، ضرورة التمييز في الجباية ضمن المحددات المعتمدة وفق القانون والتعليمات، وما يتعلق بالاستهلاك التجاري أو المنزلي او الصناعي، أو الحكومي، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل تطوير قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يسهم في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين.