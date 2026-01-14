من 81 إلى 15 اسماً فقط.. البرلمان يعلن المرشحين لرئاسة الجمهورية

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، انه "استناداً الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تعلن رئاسة أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية والمنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور وحسب ما يأتي:1. شوان حويز فريق نامق2. توفيق احمد3. حسين طه سنجاري4. حمه كريم5. اسو فريدون علي6. سامان شالي7. صباح صالح سعيد8. علي ظاهر9. محمد شيخ محمد10. اقبال عبد الله امين حليوي11. نزار محمد كنجي12. سردار تايمز13. فؤاد بكي14. مثنى امين نادر15. مولود".وأضاف البيان، "ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق الاعتراض لدى بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".وقبل 3 أيام، أكد الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً، مبيناً أن "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن".