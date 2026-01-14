الصفحة الرئيسية
من 81 إلى 15 اسماً فقط.. البرلمان يعلن المرشحين لرئاسة الجمهورية
سياسة
2026-01-14 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,161 شوهد
أعلن
مجلس النواب
، اليوم الأربعاء، اسماء 15 مرشحاً فقط لمنصب رئاسة الجمهورية.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استناداً الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تعلن رئاسة
مجلس النواب
أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية
العراق
والمنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور وحسب ما يأتي:
1. شوان حويز فريق نامق
2.
احمد عبد الله
توفيق احمد
3. حسين طه
حسن محمد
سنجاري
4.
نجم الدين
عبد الكريم
حمه كريم
نصر الله
5. اسو فريدون علي
6. سامان
علي إسماعيل
شالي
7. صباح صالح سعيد
8.
عبد الله محمد
علي ظاهر
9.
عبد اللطيف
محمد
جمال رشيد
شيخ محمد
10. اقبال عبد الله امين حليوي
11. نزار
محمد سعيد
محمد كنجي
12. سردار
عبد الله محمود
تايمز
13. فؤاد
محمد حسين
بكي
14. مثنى امين نادر
15.
نوزاد هادي
مولود".
وأضاف البيان، "ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق الاعتراض لدى
المحكمة الاتحادية العليا
بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".
وقبل 3 أيام، أكد الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً، مبيناً أن "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
رئيس البرلمان: 44 مرشحاً لرئاسة الجمهورية حتى الآن وباب الترشيح يُغلق اليوم
05:39 | 2026-01-05
81 اسماً في سباق رئاسة الجمهورية.. "الغربلة" مستمرة داخل البرلمان
07:17 | 2026-01-11
برلمانية: نسعى الى ان يحظى المرشح لرئاسة الجمهورية بالأغلبية الكردية
11:24 | 2025-12-30
البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية
12:02 | 2026-01-03
مجلس
النواب
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
عبد الله محمود
عبد الله محمد
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
احمد عبد الله
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
36.03%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
28.48%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
أخبار الطقس
19.14%
00:55 | 2026-01-14
العراق قد يشهد يومًا هو الأشد برودة منذ 2008.. الثلوج ستغزو الوسط والغرب
00:55 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.36%
02:48 | 2026-01-14
ارتفاع متواصل.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
02:48 | 2026-01-14
أحدث الحلقات
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الإقليمي والدولي
09:38 | 2026-01-14
الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد
08:35 | 2026-01-14
المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح وتعزيز سيادة القانون
08:10 | 2026-01-14
السوداني يوجه بالاعتماد الكلي على "المقاييس الذكية" وتطوير ملف جباية الكهرباء
06:22 | 2026-01-14
القنصل الإيراني في كربلاء يوضح ما يجري في بلاده وأسباب قطع الإنترنت
06:22 | 2026-01-14
السيد الصدر يطرد ١٢ عنصرا من سرايا السلام بعد اشتباكات الشعب (وثيقة)
02:44 | 2026-01-14
