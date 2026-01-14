المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح وتعزيز سيادة القانون

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم القائم باعمال الامريكية لدى ، إذ جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بهدف خدمة مصالح الشعبين الصديقين، كما استعراض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون "رغبة العراق في مواصلة التعاون واقامة علاقات متينة وشراكة مع عبر تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين".وبين ان "القوى الوطنية مصممة على استكمال الاستحقاقات الدستورية وضمن توقيتاتها الدستورية، مؤكدا ان بناء دولة قوية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون".من جانبه، أعرب جوشوا هاريس عن "امله في العمل على تعزيز التعاون بين وواشنطن وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".