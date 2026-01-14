بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الإقليمي والدولي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال لدى "، مبينا ان "اللقاء شهد بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسعتها في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين".وأضاف انه "جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، والعمل على تغليب لغة الحوار في حل النزاعات لفرض الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".