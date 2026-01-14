السوداني من الكاظمية: نظامنا يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان

أكد ، الأربعاء، أن النظام السياسي يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان، فيما أشار الى أن يشهد تطوراً واضحاً بكل مناسبة.





وقدم وفق البيان "التعازي للعراقيين والمسلمين بهذه المناسبة"، مثمناً الجهود المبذولة من السادة الوزراء وأمين بغداد، واللجنتين الامنية والخدمية والوقف الشيعي وهيئة الحج والعمرة والامانة العامة للعتبات وخصوصاً العتبة ، لتأمين الزيارة التي يشارك فيها ملايين الزوار من داخل وخارجه.



واستمع إلى شرح مفصل عن سير تنفيذ الخطة، قدمه ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية وقائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الثانية والأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة.



ونقل البيان عن تاكيده أن "مثل هذه المناسبات تعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمهماتها، فضلا عن مستوى الحرص والمسؤولية والتفاني لكل المسؤولين والمنتسبين"، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد الاستثنائي طيلة هذه الأيام لغاية انتهاء الزيارة.



واعتبر أن "الزيارات للمراقد الدينية في المدن المقدسة من اهم الواجبات التي تضطلع بها كل وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع"، مضيفا "نظامنا السياسي يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان والتوجهات".

ولفت السوداني الى أن "المسؤولية تتضاعف علينا في تهيئة كل المتطلبات الامنية والخدمية لتأمين الزيارة والشعائر والدينية"، مردفا "نشهد تطوراً واضحاً بكل مناسبة في أداء هذه المهام أمام ملايين الزائرين على مدى أيام".