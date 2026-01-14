الخارجية العراقية تصدر توضيحا يخص إجراء أمريكي بحق دبلوماسيين

اصدرت ، توضيحا يخص إجراء أمريكي بحق دبلوماسيين عراقيين اثنين.

وجاء في بيان للوزارة ، "تابعت ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام السلطات الأمريكية باتخاذ إجراء يتعلق بدبلوماسيين عراقيين اثنين".

وأضاف البيان "تودّ الوزارة أن توضح في هذا الصدد أنها تتابع الموضوع مع الجهات الأمريكية المختصة للوقوف على الأسباب والمبررات ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "ما ورد في بعض التغطيات الإعلامية تضمّن معلومات غير دقيقة من حيث توصيف الحالة، والمدد الزمنية، والمهلة المحددة للمغادرة".



ولفتت الخارجية الى أن "الإجراء المتخذ لا يرقى إلى حالة "الطرد" بالمعنى القانوني والدبلوماسي، وإنما يندرج ضمن عدم الرغبة في الاستمرار بعمل أحد الدبلوماسيين على أراضيها"، مردفة أن "أحد الدبلوماسيين المعنيين لا يزال يواصل مهامه بصورة طبيعية، وسيغادر نهاية الشهر الجاري".



وبينت الوزارة أن "العلاقات العراقية–الأمريكية تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُدار وفق الأطر والأعراف الدبلوماسية المعتمدة".