العراق يعلن موقفه الرسمي من التطورات الإقليمية المتسارعة

وقال في بيان، "في ظلّ التطورات الإقليمية المتسارعة، وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمسّ أمن واستقرار المنطقة، تؤكد جمهورية موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقًا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة كانت".وأضاف "إذ يستند هذا الموقف إلى أحكام الدستور العراقي والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإن العراق يلتزم التزامًا كاملًا بعدم السماح لأن تكون أراضيه ساحة لتهديد أمن واستقرار جميع دول الجوار الإقليمي، أو الزجّ به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".ولفت النعمان الى أن " جددت دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، وتجنّب التصعيد، والعمل الجاد على حل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق ، ويجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار".