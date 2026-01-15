السيد الصدر يصدر توجيها يخص سرايا السلام.. اعتذار وسحب باجات

اصدر زعيم ، الخميس، توجيها يخص سرايا السلام، مطالبا بإرسال وفد الى مقار الداخلية والجيش العراقي للاعتذار.

وتضمن البيان من ثماني نقاط، ارسال وفد من رجال الدين وقيادات السرايا من كل محافظة الى مقار الداخلية والجيش العراقي للاعتذار وتطييب الخواطر.

كما تضمنت البيان سحب كل الباجات والهويات والكارتات الا من هم في ساحة قتال الارهاب، ومنع اي عزاء او موكب تابع للسرايا الا في سوح القتال، واستصدار قرار بهيكيلة كل السرايا ما عدا .

وكان وجه، أمس الأربعاء، بطرد 12 عنصرا من سرايا السلام على خلفية الاشتباكات المسلحة مع القوات الأمنية في شمالي .

أدناه تفاصيل بيان ..