السيد الصدر يصدر توجيها يخص سرايا السلام.. اعتذار وسحب باجات
سياسة
2026-01-15 | 11:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,179 شوهد
اصدر زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، الخميس، توجيها يخص سرايا السلام، مطالبا بإرسال وفد الى مقار الداخلية والجيش العراقي للاعتذار.
وتضمن البيان من ثماني نقاط، ارسال وفد من رجال الدين وقيادات السرايا من كل محافظة الى مقار الداخلية والجيش العراقي للاعتذار وتطييب الخواطر.
كما تضمنت البيان سحب كل الباجات والهويات والكارتات الا من هم في ساحة قتال الارهاب، ومنع اي عزاء او موكب تابع للسرايا الا في سوح القتال، واستصدار قرار بهيكيلة كل السرايا ما عدا
سامراء
.
وكان
السيد مقتدى الصدر
وجه، أمس الأربعاء، بطرد 12 عنصرا من سرايا السلام على خلفية الاشتباكات المسلحة مع القوات الأمنية في
منطقة الشعب
شمالي
بغداد
.
أدناه تفاصيل بيان
السيد الصدر
..
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الصدر
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
التيار الوطني
مقتدى الصدر
منطقة الشعب
السيد الصدر
مقتدى الصد
سيد مقتدى
+A
-A
