بغداد وواشنطن تبحثان مسار تشكيل الحكومة وتوترات المنطقة

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، القائم بالأعمال الأمريكي ، في ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات العراقية–الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".



كما اطّلع حسين بحسب البيان على "نتائج زيارة القائم بالأعمال إلى ولقاءاته مع قادة الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني".



ولفت البيان الى أنه "تم التطرق إلى مسار تشكيل المقبلة، ومناقشة التوترات القائمة في المنطقة، إضافة إلى استعراض سياسة حيال التطورات الإقليمية الراهنة".