برقيات تعزية رسمية للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه

وفي برقية تعزية وجهها إلى المرجع الأعلى، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لرحيل آية الله السيد هادي (قدس سره)، وجاء في نص البرقية: "لقد كرس الراحل الكبير جل حياته في خدمة الدين والعلم، فتلقى الدروس على جهابذة المراجع العظام، ومن علمه الثر نهل كبار الأعلام، فترك بصمة علمية راسخة في الأوساط الحوزوية". وابتهل الرئيس رشيد إلى أن يلهم سماحة المرجع الأعلى وأهل بيته الكرام الصبر والسلوان.

من جانبه، نعى الفقيد العلامة الحجة السيد هادي السيستاني، مشيداً بمسيرته العلمية، وقال في بيان: بحزنٍ وألمٍ بالغين، تلقيتُ نبأ وفاة شقيق المرجع الأعلى سماحة الإمام (دام ظله)، العلامة الحجة سماحة السيد هادي السيستاني (رحمة الله تعالى)، الذي لبّى نداء ربّه بعد عمرٍ قضاه في العلم والمعرفة وتدريس علوم آل البيت المحمدي المطهّر (عليهم السلام). أسأل الله العلي القدير أن يتغمّد سماحته بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته الكريمة وتلامذته وعموم المؤمنين، ولا سيما المرجع الأعلى، الصبر والسلوان.وأعلن (دام ظله)، اليوم الجمعة، وفاة السيد هادي السيستاني، أحدِ فضلاء الحوزة العلمية وشقيق المرجع الأعلى، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة قم .يُعد الفقيد من العلماء الأفاضل في حوزة قم المقدسة، وعُرف بتواضعه وزهده، واشتهر بلقب "الجازع البكاء" لشدة تعلقه بمجالس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام). وقد حظي الراحل بتقدير كبير في الأوساط العلمية والدينية، حيث كانت العتبة الحسينية المقدسة قد أرسلت وفداً رسمياً لزيارته والاطمئنان على صحته خلال الوعكة الأخيرة التي ألمت به.وكان المرجع الديني الأعلى السيد قد وجه مؤخراً رسالة (باللغة الفارسية) إلى أخيه الراحل، تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية، داعياً الله أن يحفظه من كل سوء، قبل أن يختاره الرفيق الأعلى اليوم.