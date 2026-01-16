خطيب الصدريين: صفات الشيطان الواردة في القرآن تتجسد بالنظام الأميركي

وأشار ، خلال خطبة الجمعة، إلى أن “أميركا أصبحت عدواً لكل دولة وشعب في العالم يرفض الخضوع لها أو السير وفق سياساتها”، مشيراً إلى أن سياساتها قائمة على الظلم والهيمنة وفرض الإرادات.وأضاف أن ما تمتلكه من قوة ظاهرية وقدرات تدميرية لا يعني دوامها، مؤكداً أن “ مهما بلغ من قوة يبقى أوهن من بيت العنكبوت”، وأن زواله وانهياره “قادم لا محالة”.