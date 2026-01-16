بحضور وزيرين.. البرلمان يعقد الاثنين المقبل جلسة حول أزمة المياه والجفاف

من المقرر ان يعقد ، يوم الاثنين المقبل، جلسة لمناقشة أزمة المياه والجفاف.





وبحسب جدول أعمال ، فإن الجلسة الخامسة ستعقد يوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026، عند الساعة الـ11 صباحاً؛ لمناقشة موضوع أزمة المياه والجفاف، بحضور وزير الخارجية ووزير الموارد المائية.ادناه جدول الاعمال: