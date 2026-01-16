الشيخ همام حمودي يعزي السيد السيستاني بوفاة شقيقه

وذكر الشيخ في بيان ورد لـ ، انه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى (دام ظله الوارف)، وإلى الأسرة العلمية الكريمة، وجميع محبي آل البيت (عليهم السلام)، بوفاة شقيق سماحته، السيد هادي ( قدس سره)".وتابع، إنّ "الفقيد الراحل كان مثالًا في الخُلق والتقوى، وامتداداً لبيتٍ علميٍّ عريق قدم للإسلام والمسلمين أعظم صور العطاء والخدمة، وترك أثراً طيباً في محيطه الاجتماعي والإنساني".واكمل، انه "نسأل الله العليّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع محمد وآل محمد، وأن يمنّ على سماحة المرجع الأعلى ونجليه وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان، إنّه سميعٌ مجيب".