واشنطن توافق على تزويد العراق بأجهزة اتصالات عسكرية.. هذه قيمتها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
07:30 PM
الى
07:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553322-639041886514567030.jpg
واشنطن توافق على تزويد العراق بأجهزة اتصالات عسكرية.. هذه قيمتها
سياسة
2026-01-16 | 14:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
445 شوهد
وافقت
الولايات المتحدة
على تزويد
العراق
بأجهزة اتصالات عسكرية بقيمة 110 ملايين دولار.
وذكر موقع The Defense Post ،في تقرير ، أن "
الولايات المتحدة
وافقت على صفقة بقيمة 110 ملايين دولار لتوسيع شبكة الاتصالات العسكرية الفضائية العراقية"، مبينا أن "الصفقة تشمل تزويد
العراق
بمحطات طرفية صغيرة جدا ذات فتحات صغيرة (VSAT )اضافية، الى جانب اجهزة مودم، ومحطات مركزية، وأجهزة محمولة تكتيكية عبر الأقمار الصناعية تعمل بنطاق L، وقطع غيار، ودعم فني طويل الامد".
وأضاف، أن "هذه الحزمة تعتمد على صفقة عسكرية أجنبية سابقة بقيمة 46 مليون دولار، تم تنفيذها دون الحاجة لإبلاغ
الكونغرس
رسمياً، وبدلا من ادخال اسلحة جديدة، تهدف الصفقة الى تعزيز قدرة العراق على نقل المعلومات بشكل امن داخل
وزارة الدفاع العراقية
".
ومن شان المعدات والخدمات المضافة تحسين الاتصال عبر الاقمار الصناعية لاغراض القيادة والسيطرة، وهي قدرة ترتبط ارتباطا وثيقا بامن الحدود، وحماية البنية التحتية للطاقة، والتنسيق بين القوات المنتشرة في مناطق متباعدة، بحسب التقرير الذي شره الموقع.
وتعد شركة Network Innovations الاميركية المتخصصة بالاتصالات، ومقرها ولاية ماريلاند، المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.
ولا تقتصر الصفقة على المعدات فقط، اذ تشمل ايضا التدريب والدعم الهندسي، فضلا عن تكليف موظفين من الحكومة الاميركية ومن الشركات المتعاقدة بالعمل في العراق لمدة تصل الى خمس سنوات.
ومن المتوقع ان تتولى هذه الفرق دعم مراجعات البرنامج الدورية التي تعقد كل ثلاثة اشهر، والاشراف على تحديثات المعدات، وتنفيذ برامج تدريب داخل العراق.
تندرج الموافقة على منظومات VSAT ضمن نمط اوسع من التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق خلال العامين الماضيين، حيث تركزت الصفقات الاخيرة بشكل اساسي على الاستدامة والتدريب والتحديث، بدلا من شراء منصات جديدة.
وقد وافقت
واشنطن
على عدة برامج لدعم اسطول العراق من مقاتلات
f-16
المصنوعة في الولايات المتحدة، شملت اعمال الصيانة وقطع الغيار والدعم اللوجستي من قبل المتعاقدين لضمان بقاء الطائرات في حالة تشغيلية.
كما استمرت مبيعات الصواريخ والذخائر بوتيرة مدروسة.
خلال العامين الماضيين وافقت الولايات المتحدة على دعم الذخائر الموجهة بدقة بما في ذلك صواريخ هيلفاير المستخدمة من قبل الطائرات والمروحيات العراقية مع التركيز على اعادة التجهيز وضمان استمرار عملها بدلا من شراء كميات كبيرة جديدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
بـ100 مليون دولار.. واشنطن توافق على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق
09:38 | 2025-11-14
واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان
13:55 | 2025-12-16
وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار
04:23 | 2025-11-22
بقيمة 11 مليار دولار.. واشنطن توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان
01:42 | 2025-12-18
العراق
واشنطن
الاتصالات
وزارة الدفاع العراقية
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع
الكونغرس
ﻹعادة
ليون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
37.93%
03:14 | 2026-01-15
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
محليات
25.96%
05:14 | 2026-01-15
الأجواء تتجه للصقيع.. الأنواء الجوية تحذر من موجة انجماد أرضي ستصل العراق
05:14 | 2026-01-15
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
19.11%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
17%
08:31 | 2026-01-15
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
08:31 | 2026-01-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
اخترنا لك
الشيخ همام حمودي يعزي السيد السيستاني بوفاة شقيقه
12:54 | 2026-01-16
بحضور وزيرين.. البرلمان يعقد الاثنين المقبل جلسة حول أزمة المياه والجفاف
09:51 | 2026-01-16
خطيب الصدريين: صفات الشيطان الواردة في القرآن تتجسد بالنظام الأميركي
07:52 | 2026-01-16
برقيات تعزية رسمية للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه
07:11 | 2026-01-16
إقامة مضيف ال الصدر أمام البيت الأبيض في واشنطن (فيديو)
03:31 | 2026-01-16
مصدر مسؤول يصف بيان مالية كردستان بـ"سياسة صرف الانتباه".. ويثبت حقائق "المنافذ غير الرسمية"
02:20 | 2026-01-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.