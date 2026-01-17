لإحياء المفاوضات مع واشنطن.. فؤاد حسين يتوجه إلى طهران في مهمة وساطة "حاسمة"

وذكر مصدر سياسي مطلع أن حسين سيعقد اجتماعاً مع نظيره الإيراني ، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.وسيتركز جدول الأعمال على مناقشة التوترات الأخيرة بين وإيران وسبل احتواء الموقف، وكذلك المضي قدماً في المساعي العراقية لاستضافة مفاوضات مباشرة بين وطهران، وهو المقترح الذي طرحه (المنتهية ولايته) نهاية عام 2025، بالإضافة الى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية.وتأتي هذه الزيارة في ظل أجواء إيجابية، حيث أعربت عن ترحيبها الرسمي بالوساطة العراقية، مؤكدة رغبتها في إحياء قنوات الحوار عبر العاصمة لإنهاء الأزمات العالقة.