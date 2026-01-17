"الحزبان سيذهبان بمرشحين لرئاسة الجمهورية".. طالباني يتحدث عن حسم المنصب وتغييرات بحكومة كردستان

وقال في تصريحات له خلال زيارة اجراها الى منزل رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار نشرتها وتابعته ، إن "الحوارات بين والديمقراطي الكردستاني اذا لم تفضي لاختيار مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، سيمضي الحزبان بمرشحين اثنين لشغل ذلك المنصب".واضاف أنه "يعتزم اجراء تغييرات في تشكيلة حكومة الاقليم الجديدة، واعادة الموازنة الى برلمان "، مشيرا الى أن "زيارته الى منزل رئيس حراك الجيل الجديد تهدف لتشكيل حكومة قوية مع كل من يرحب برؤيته الجديدة".وبين: "نحتاج لاجراء تغيير كبير ومهم، وسنستمر في نضالنا بهدف تحسين الوضع في الاقليم"، مضيفا: "استمعنا لرئيس حراك الجيل الجديد وماتم طرحه، وسنستمر في اجتماعاتنا".من جانبه، اشار رئيس حراك الجيل الجديد الى أن "الطرفين سيعملان على خلق توازن في مناصب الحكومة الجديدة في الإقليم".وفي السياق ذاته قالت عضو رئيس كتلة الحراك الجديد النيابية ، "قدمنا مبادرة بهدف الاصلاح واجراء توازن في القوى في الاقليم، ورحب طالباني بهذه الخطوة"، لافتة الى أن "وفدي الاتحاد والجيل الجديد اجتمعا اليوم، وتم الاتفاق مبدئيا لمناقشة امور عديدة تهم الوضع في الاقليم، وستستمر الاجتماعات خلال الفترة المقبلة".