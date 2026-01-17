السوداني يؤكد الرعاية المستمرة لحفظة القرآن الكريم

وقال لرئاسة الوزراء في بيان له، إنه "بهذه المناسبة بارك في كلمة له للعراقيين والمسلمين جميعا حلول ذكرى المبعث النبوي الشريف"، مبينا أن "رسالة (صلى الله عليه وآله وسلم) حملت مفاهيم العدل والرحمة والتسامحِ والمحبة لجميعِ البشر بوصفها تطبيقا شاملا للحياة".واكد السوداني أن " دستور حياتنا ومصدر طاقتنا وقوتنا لمواجهة أي عارض أو أزمة"، مشيرا الى "اهمية أن تتوحد الأمة ويكون خطابها قرآنيا يحمل معاني الوحدة والتآزر ونبذ الخلافات والتحريض الطائفي، الذي قسم مجتمعاتنا وعطل تنميتها وبناءها وشكل ثغرة للتفرقة والكراهية".