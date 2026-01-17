العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في المنطقة بضمنها التوترات الامريكية - الايرانية

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أنه "بحث نائب رئيس خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".وتناول الاتصال، بحسب البيان، "بحث الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التوترات القائمة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".وناقش حسين، "زيارته المرتقبة إلى ، واستعرض الجانبان كذلك مسار الحراك السياسي في ، ومستجدات تشكيل "، مؤكدين "أهمية دعم الاستقرار السياسي وتعزيز بما يخدم مصالح دول المنطقة".