بارزاني والمبعوث الأمريكي يناقشان الوضع في سوريا وأحدث التطورات الميدانية

وذكر بيان للحزب، ورد لـ ، أن " مبعوث الرئيس للشؤون السورية والسفير الأمريكي في ، والوفد المرافق له".وتابع، أنه "نقل خلال الاجتماع الذي حضره رئيس حكومة ، ، تحيات الرئيس ترامب واحترامه للرئيس "، معرباً عن "تقديره لدور بارزاني في عملية السلام وتهدئة الأحداث الأخيرة في ".وناقش الاجتماع، "الوضع في سوريا وأحدث التطورات الميدانية، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الحوار والتفاهم والوسائل السلمية لحل القضايا".وشكر بارزاني "دور في مساعدة الأطراف السورية للوصول إلى حل للمشاكل"، مشدداً على "ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي في مستقبل سوريا".