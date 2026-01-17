بغداد وباريس تبحثان التوترات بين أمريكا وإيران

بحث وزير الخارجية العراقي ، السبت، مع نظيره الفرنسي بارو التوترات القائمة بين وإيران.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث نائب رئيس ، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ، العلاقات الثنائية بين البلدين، في سياق تعزيز التعاون المشترك وتطوير مجالات التنسيق السياسي والدبلوماسي".

وتناول الاتصال وفق البيان "بحث الأوضاع الإقليمية المتوترة، ولا سيما التوترات القائمة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".



كما جرى بحث "زيارة حسين المرتقبة إلى ، وتبادل الآراء بشأن مواقف مختلف الدول إزاء التطورات الراهنة، إلى جانب استعراض الموقفين الفرنسي والأوروبي من العلاقات مع إيران".



واتفق الجانبان على "أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في دعم الحوار وتخفيف حدة التوترات وتعزيز ".