حفل حضرته تربية ذي قار.. افتتاح مدرسة متوسطة في سجن الناصرية المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى افتتاح مدرسة “إرادة التغيير” المتوسطة بإشراف لدائرة الإصلاح العراقية ، وبالتعاون مع مديرية تربية ، في خطوة تعكس حرص الوزارة على ترسيخ التعليم كأداة أساسية لإعادة تأهيل النزلاء وبناء قدراتهم العلمية والفكرية".وأشارت الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل سجن المركزي، والتي تهدف إلى توسيع فرص التعليم، والحد من الأمية، وتعزيز الاندماج الإيجابي للنزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم، بما ينسجم مع المعايير الإصلاحية المعتمدة".وأوضحت ان "حفل الافتتاح شهد حضور المدير العام لتربية ، إلى جانب عدد من المسؤولين في المحافظة ودائرة الإصلاح العراقية، حيث جرى التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي بين القطاعين الإصلاحي والتربوي، ودوره الفاعل في إنجاح البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها الإنسانية والتربوية".وأكدت وزارة العدل "استمرارها في دعم المبادرات التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، انطلاقًا من قناعتها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، ويسهم في إعداد أفراد قادرين على الإسهام الإيجابي في المجتمع".