حفل حضرته تربية ذي قار.. افتتاح مدرسة متوسطة في سجن الناصرية المركزي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553421-639043164978822671.jpg
حفل حضرته تربية ذي قار.. افتتاح مدرسة متوسطة في سجن الناصرية المركزي
سياسة
2026-01-18 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
181 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، افتتاح مدرسة متوسطة داخل سجن
الناصرية
المركزي، ضمن توجه الوزارة لتعزيز برامج التأهيل والإصلاح من خلال دعم المسار التعليمي للنزلاء وتمكينهم من مواصلة دراستهم ضمن بيئة إصلاحية متكاملة.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى افتتاح مدرسة “إرادة التغيير” المتوسطة بإشراف
المدير العام
لدائرة الإصلاح العراقية
ماجد المنذور
، وبالتعاون مع مديرية تربية
ذي قار
، في خطوة تعكس حرص الوزارة على ترسيخ التعليم كأداة أساسية لإعادة تأهيل النزلاء وبناء قدراتهم العلمية والفكرية".
وأشارت الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل سجن
الناصرية
المركزي، والتي تهدف إلى توسيع فرص التعليم، والحد من الأمية، وتعزيز الاندماج الإيجابي للنزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم، بما ينسجم مع المعايير الإصلاحية المعتمدة".
وأوضحت ان "حفل الافتتاح شهد حضور المدير العام لتربية
محافظة ذي قار
، إلى جانب عدد من المسؤولين في المحافظة ودائرة الإصلاح العراقية، حيث جرى التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي بين القطاعين الإصلاحي والتربوي، ودوره الفاعل في إنجاح البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها الإنسانية والتربوية".
وأكدت وزارة العدل "استمرارها في دعم المبادرات التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، انطلاقًا من قناعتها بأن التعليم يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، ويسهم في إعداد أفراد قادرين على الإسهام الإيجابي في المجتمع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
أهالي الناصرية يرفضون إقامة حفل غنائي ويرفعون لافتات "ذي قار حسينية الولاء"
10:47 | 2025-11-15
العدل تبدأ بإصدار البطاقات الوطنية لنزلاء سجن الناصرية المركزي
06:21 | 2026-01-10
العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ سوق الشيوخ في محافظة ذي قار
04:22 | 2025-11-26
العدل تفتتح مشروع المواجهة الإلكترونية بالصوت والصورة في سجن الكرخ المركزي
05:34 | 2025-11-19
سجن الناصرية
تأهيل
مدرسة سجن
السومرية نيوز
محافظة ذي قار
المدير العام
ماجد المنذور
صلاح العراقي
سومرية نيوز
الناصرية
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
محليات
36.02%
15:05 | 2026-01-16
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
15:05 | 2026-01-16
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
محليات
27.74%
01:14 | 2026-01-17
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
26.11%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
اقتصاد
10.13%
02:49 | 2026-01-18
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
02:49 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
اخترنا لك
المالكي والسفير السعودي يؤكدان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك
05:38 | 2026-01-18
وزير الخارجية من طهران: دخلنا مرحلة تشكيل الحكومة العراقية
05:11 | 2026-01-18
وزير الخارجية الإيراني: إخلاء "عين الأسد" ثمرة تعاوننا الوثيق مع العراق – عاجل
04:53 | 2026-01-18
البرلمان يستجوب وزيري الخارجية والموارد غداً.. "دبلوماسية المياه" على طاولة النقاش
04:07 | 2026-01-18
السوداني يلتقي محافظ الأنبار ويؤكد أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية
04:00 | 2026-01-18
الكربولي يتحدث عن "نضج سياسي يحدث لأول مرة": السامرائي اول من قدم النموذج
03:52 | 2026-01-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.