فؤاد حسين يصل طهران لبحث توترات المنطقة

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب رئيس ، اليوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026، إلى العاصمة الإيرانية ، في زيارة رسمية".وأضافت انه "من المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ورئيس ، ووزير الخارجية ، وأمين عام الإيراني ، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين".وأشارت الى ان "المباحثات التي يجريها فؤاد حسين ستركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، والتوترات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحوار الإقليمي".