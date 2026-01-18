الكربولي يتحدث عن "نضج سياسي يحدث لأول مرة": السامرائي اول من قدم النموذج

وقال في تغريدة تابعتها ، ان "هناك نضجا سياسيا بدأ يتبلور لدى جميع المشاركين في العملية السياسية"، مشيرا الى انه "لأول مرة منذ 23 عاما، ينتهج الجميع مبدأ الواقعية في صياغة خياراتهم السياسية وفق معادلة المصلحة الوطنية العليا بمحدداتها الخارجية والداخلية، ويأتي ذلك بدلالة حصر الترشح للمناصب في مستوياتها الدنيا".وأضاف انه "احقاقا للحق فان بانسحابه من الترشيح لرئاسة يعد اول من قدم النموذج المثالي في هذا المسار".