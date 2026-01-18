السوداني يلتقي محافظ الأنبار ويؤكد أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل، اليوم، الجديد دبوس، بحضور المحافظ السابق ، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الخدمية في المحافظة، ومتابعة الخطط الخاصة بتنفيذ المشاريع العامة والبنى التحتية".وبحسب البيان، أكد السوداني على "أهمية تعزيز التكامل بين والحكومات المحلية للمضي في تنفيذ خطط التنمية، والمشاريع ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين وفق أولويات الاحتياجات المحلية".وأشار السوداني الى "أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظة والأجهزة التنفيذية ومجلس المحافظة، لتطوير الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطنين، وتوفير قاعدة متينة للنمو الاقتصادي والمعاشي".من جانبه، أكد محافظ حرصه على "تنفيذ البرامج المعززة للاستثمار وتطوير واقعها الخدمي".