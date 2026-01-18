وزير الخارجية الإيراني: إخلاء "عين الأسد" ثمرة تعاوننا الوثيق مع العراق – عاجل

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عراقجي، اليوم الأحد، مع نائب ووزير الخارجية العراقي في مقر بالعاصمة ، حيث جرى بحث آفاق التعاون الثنائي في ظل تطورات إقليمية متسارعة.وقال عراقجي إن بلاده جاهزة لتعزيز علاقاتها مع على مختلف الصعد، والعمل على التوصل إلى اتفاق تعاون أمني شامل، إلى جانب توسيع مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي.وأضاف: "ناقشنا تعزيز العلاقات التجارية مع العراق"، مشيراً إلى أن العراق أثبت قدرته على لعب دور محوري في تعزيز عبر لغة الحوار.من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي حسين أن زيارته إلى طهران تستند إلى العلاقات القوية بين البلدين في مجالات متعددة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على استمرارية التواصل والتنسيق بين وطهران بشأن تطورات المنطقة.وكانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول فؤاد حسين إلى طهران في زيارة رسمية، تأتي في إطار الجهود الإقليمية لتهدئة التوترات، وسط تقارير تتحدث عن تصعيد محتمل بين وإيران.