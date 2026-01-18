المالكي والسفير السعودي يؤكدان أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم سفير لدى "، مشيرا الى انه "في مستهل اللقاء قدم السفير الشمري التهاني الى الرئيس المالكي بمناسبة نجاح الانتخابات وتحقيق ائتلاف دولة القانون نتائج متقدمة".وأضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا مستقبل العلاقات الثنائية وتطورات المشهد السياسي والتحديات الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".