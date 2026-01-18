السوداني يصدر توجيها يخص اول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، اجتماعا خصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، وذلك بحضور وزراء النفط، والمالية، والكهرباء، ومدير عام الموانئ، وعدد من المستشارين والمسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات تنفيذ عقد المشروع مع شركة اكسيليريت، حيث جرى استعراض عمليات تهيئة المسار في لاستقبال ناقلات الغاز العملاقة".وذكر انه "تم مناقشة المتعلقات المالية والتمويل للمشروع في ما يتعلق بالغاز المستورد، وفق المعطيات التي قدمها وزيرا النفط والكهرباء، فضلا عن عمليات تهيئة الأرصفة لاستقبال ناقلات الغاز".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بالاسراع في توقيع العقود الثانوية للمشروع الذي يمثل اول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية، خاصة ما يتعلق بشركة خطوط الانابيب، للمباشرة بالعمل ضمن خطة الاستعدادات للصيف القادم، وتوفير الغاز للمحطات الكهربائية".