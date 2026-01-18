السيد الصدر محذرا من خطر محدق: ارسال تعزيزات الى الحدود فورا فورا

وقال في بيان ورد لـ ، "يعز علي مخاطبتكم ولكن أعزّ وأغلى"، مضيفا "اتركوا صراعاتكم وتسابقكم على الدنيا الزائلة والتفتوا إلى ما يدور حولكم من مخاطر.. فلن يرحمكم الله ولا التاريخ".واكد "لا ينبغي التفريط بالعراق وإلا سوف تكون بداية النهاية"، مشيرا الى ان "ما يدور في وقريباً من الحدود العراقية أمر لا ينبغي التعاطي معه بسذاجة.. بل لا بدّ من حمل الموضوع على محمل الجد.. فالخطر محدق والإرهاب مدعوم من الإستكبار العالمي".وتابع "عليكم بحماية الحدود والمنافذ فوراً وإرسال التعزيزات فوراً فوراً"، ناصحا "القوى السياسية في شمال العراق بعدم التدخل المباشر مما يعطي الحجة للإرهاب باستباحة الأراضي العراقية والتعدي عليها وعلى مقدساتنا".واختتم السيد البيان بالقول "اسأل العلي القدير أن يحفظ عراقنا الحبيب وأن يحمي كل الطوائف السورية من مخاطر التشدد والعنف".