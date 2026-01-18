الحكيم والمالكي يؤكدان على تلبية الاستحقاقات وفق التوقيتات الدستورية

أكد رئيس تحالف قوى ، ورئيس ائتلاف دولة القانون على تلبية الاستحقاقات الانتخابية وفق التوقيتات الدستورية.

وقال في بيان، "استقبل سماحة السيد رئيس تحالف قوى في مكتبه ببغداد مساء الأحد دولة الأستاذ رئيس ائتلاف دولة القانون، وجرى خلال اللقاء التداول في تطورات الواقع السياسي في والتأكيد على تلبية الاستحقاقات الانتخابية وفق التوقيتات الدستورية المحددة".

وشدد الحكيم على "وحدة الإطار التنسيقي وتقويته باعتباره أحد ركائز الاستقرار في البلاد"، وقال إن "المرحلة القادمة تمثل تحديا اقتصاديا ضاغطا على الواقع العراقي، الأمر الذي يتطلب معالجات آنية إلى جانب ستراتيجيات بعيدة المدى"، داعيا إلى تنويع مصادر الدخل وتخليص العراق من أحادية الجانب".

كما شدد الحكيم على "ضرورة حفظ المنجزات التي تحققت بفضل الله وهدي المرجعية الدينية العليا وتضحيات الشعب العراقي وحكمة القادة السياسيين والاجتماعيين"، مبينا أن هذه المنجزات أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي الذي يشهده العراق.

وأعرب عن ثقته بـ"تجاوز التحدي الاقتصادي إذا ما خلصت النوايا وتبنى المسؤولون مبدأ تحمل الأعباء وتشارك الهم الوطني والعمل وفق مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".