فؤاد حسين من طهران: العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي بالمنطقة

اعتبر وزير الخارجية العراقي ، الأحد، أن يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي في دعم استقرار المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس ، السيد ، اليوم الأحد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السيد ، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث القضايا الأمنية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في ترسيخ ".



واستمع حسين إلى "عرض قدمه السيد لاريجاني تناول فيه أبرز الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده، بحسب البيان.



من جانبه، استعرض حسين المسار السياسي في ، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية واختيار حكومة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحيطين الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.



وأشار وزير الخارجية إلى "وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران"، مؤكداً أن التعامل الفاعل مع هذه التحديات يتطلب تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ترسيخ الاستقرار السياسي، بما يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية.



وأكد حسين في ختام اللقاء أن "العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز "، وفق البيان.