برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
فؤاد حسين من طهران: العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي بالمنطقة
سياسة
2026-01-18 | 13:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
478 شوهد
اعتبر وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، الأحد، أن
العراق
يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي في دعم استقرار المنطقة.
وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
، السيد
فؤاد حسين
، اليوم الأحد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السيد
علي لاريجاني
، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية
طهران
".
وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث القضايا الأمنية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في ترسيخ
الاستقرار الإقليمي
".
واستمع حسين إلى "عرض قدمه السيد لاريجاني تناول فيه أبرز الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده، بحسب البيان.
من جانبه، استعرض حسين المسار السياسي في
العراق
، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية واختيار حكومة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحيطين الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
وأشار وزير الخارجية إلى "وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران"، مؤكداً أن التعامل الفاعل مع هذه التحديات يتطلب تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ترسيخ الاستقرار السياسي، بما يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية.
وأكد حسين في ختام اللقاء أن "العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز
الأمن الإقليمي
"، وفق البيان.
