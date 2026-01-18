وزير الخارجية لبزشكيان: أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته

أكد وزير الخارجية العراقي ، الأحد، أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته، فيما شدد الرئيس الإيراني على ضرورة أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقالت في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ، اليوم الأحد، نائب رئيس ، ، في العاصمة ".

واستعرض بزشكيان وفق البيان "الظروف التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع وإيران"، ومؤكداً أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة لما له من تأثير مباشر على أمنها وتنميتها.



بدوره، أكد حسين أن "أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته"، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتهيئة بيئة مستقرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

كما استعرض تطورات العملية السياسية الجارية في العراق، ولا سيما قرب استكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وأشار إلى أن التحديات والتهديدات التي لا تزال قائمة تتطلب معالجات مختلفة تقوم على الحوار ومعالجة الأسباب الداخلية.