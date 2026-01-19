الكربولي: العزم مشروع واقعي لا يقفز على حقائق الشارع

وقال في بيان ورد لـ ، إن "مشروع العزم هو رؤية سياسية تؤمن بالدولة، وتسلك طريقها لتحقيق أهداف وطنية عامة تخدم جميع أبناء الشعب. وهو مشروع واقعي لا يقفــــــــز على حقائق الشارع، ويتعامل مع قضية المكونات باعتبارها عارضاً طارئاً على الجسد العراقي، سرعان ما يتعافى منه. وإلى حين تحقق الشفاء التام، فإن جلّ اهتمامنا اليوم ينصب على إعادة تأهيل المكون السني، ومعالجة الجروح العميقة التي أصابته في الماضي القريب، ليعمل بالتوازي وبمبدأ التساوي مع بقية المكونات العراقية المحترمة".وأضاف الكربولي، أن "العزم ليس مجرد حزب، بل بصمة تاريخية وطنية، تعمل مع سائر الوطنيين من أجل عودة عظيماً مرة أخرى".