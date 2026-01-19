السوداني يستقبل شاسوار عبد الواحد ويؤكد على الاستمرار بمشاريع الإعمار والتنمية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل رئيس شاسوار ، بحضور رئيسة كتلة الحركة النيابية ، وجرى بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، الى جانب التأكيد على أهمية توحيد المواقف والرؤى بين جميع القوى الوطنية، للعمل على إدامة منهج الاصلاح والاستمرار بمشاريع الإعمار والتنمية في عموم البلاد".وشهد اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "الإسراع بإنجاز بقية الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام بحفظ إرادة الناخبين واختيارهم، للمضي في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة وإكمال مسيرة الإصلاحات والنهضة الاقتصادية".