الشابندر: سافايا سيزور العراق ولن يحمل بُشارات سارّة للأسماء التي تتصدّر المشهد

وقال الشابندر في تدوينة على منصة X تابعته ، "بعد اجتماعاته المُكثّفة مع كبار مسؤولي الخزانة الأمريكية وكذلك جهاز الاستخبارات المَعني بتبييض وتهريب الأموال والمخدرات، أعتقد أنّ مبعوث الرئيس الأمريكي show، العراقي الأصل (مارك ساڤايا) سيصل قريبًا".وأضاف ان "سافايا لن يحمل بُشارات سارّة للعديد من الأسماء التي تتصدّر المشهد في العراق، والمفلس في القافلة أمين".