العراق يعلق على الحادث المأساوي في اسبانيا

وقالت في بيان ورد لـ ، "نعرب عن بالغ تضامنها مع مملكة إسبانيا الصديقة، إثر الحادث المأساوي الناجم عن تصادم قطارين في جنوبي البلاد، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح".وأضافت انها "تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب مملكة إسبانيا، وإلى ذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، لافتة الى ان " جمهورية تشاطر إسبانيا هذا المصاب الأليم، وتؤكد وقوفها إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة".وأعربت عن ثقتها "بقدرة السلطات على تجاوز آثار هذا الحادث المؤلم".