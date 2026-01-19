وجه 9 رسائل.. السيد الصدر: المتشددون في سوريا فتحوا السجون وأطلقوا سراح "شذاذ الافاق"

ونشر تدوينة حملت 9 رسائل، جاء في نصها: "أولاً: مطالبة السلطة السورية بتسليم العراقيين منهم إلى .ثانياً: على الحكومة العراقية مطالبة الحكومة الأردنية الموقرة بتسليم عناصر البعث العراقي وقياداتهم نساء ورجالا فوراً.. فهناك خطط لتعاون البعث النجس مع (شذاذ الافاق).ثالثاً: تفعيل: تفعيل الدفاعات الجوية لحماية مقدساتنا اولاً ولحماي السجون ثانياً بل وغيرها.رابعاً: على قواتنا الأمنية الرسمية بكافة صنوفها رفع مستوى التأهب وعدم التراخي.خامساً: على الشعب العراقي اخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن اي فعل مشبوه من جهة، وعدم التعامل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي من جهة أخرى.سادساً: انني سأحمل كافة المسؤولية على والحكومات المحلية الحدودية مع الجارة ازاء اي خرق حدودي كإدخال السلاح وإخراجه أو دخول عناصر إرهابية او خروجها او غير ذلك.سابعاً: على القيادات العسكرية والأمنية الاطلاع على الحدود والمنافذ عن كثب.. وعدم التقصير في ذلك.ثامناً: على ائمة الجمعة والجماعة رفع الدعاء ليبعد عراقنا عن المخاطر من جهة، وتوعية الشعب بمخاطر الارهاب والطائفية بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة اخرى.تاسعاً: التدقيق والتحقيق بتواجد الاخوة السوريين في الاراضي العراقية".