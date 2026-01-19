الصفحة الرئيسية
توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات للموظفين
وجه 9 رسائل.. السيد الصدر: المتشددون في سوريا فتحوا السجون وأطلقوا سراح "شذاذ الافاق"
سياسة
2026-01-19 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,425 شوهد
قال زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الاثنين، أن "المتشددين" في
سوريا
فتحوا السجون وأطلقوا سراح "شذاذ الآفاق" وهذا ما يزيد من مستوى الخطورة.
ونشر
السيد الصدر
تدوينة حملت 9 رسائل، جاء في نصها: "أولاً: مطالبة السلطة السورية بتسليم العراقيين منهم إلى
الحكومة العراقية
.
ثانياً: على الحكومة العراقية مطالبة الحكومة الأردنية الموقرة بتسليم عناصر البعث العراقي وقياداتهم نساء ورجالا فوراً.. فهناك خطط لتعاون البعث النجس مع (شذاذ الافاق).
ثالثاً: تفعيل: تفعيل الدفاعات الجوية لحماية مقدساتنا اولاً ولحماي السجون ثانياً بل وغيرها.
رابعاً: على قواتنا الأمنية الرسمية بكافة صنوفها رفع مستوى التأهب وعدم التراخي.
خامساً: على الشعب العراقي اخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن اي فعل مشبوه من جهة، وعدم التعامل مع الفتنة الطائفية التي تزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي من جهة أخرى.
سادساً: انني سأحمل كافة المسؤولية على
الحكومة المركزية
والحكومات المحلية الحدودية مع الجارة
سوريا
ازاء اي خرق حدودي كإدخال السلاح وإخراجه أو دخول عناصر إرهابية او خروجها او غير ذلك.
سابعاً: على القيادات العسكرية والأمنية الاطلاع على الحدود والمنافذ عن كثب.. وعدم التقصير في ذلك.
ثامناً: على ائمة الجمعة والجماعة رفع الدعاء ليبعد عراقنا عن المخاطر من جهة، وتوعية الشعب بمخاطر الارهاب والطائفية بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة اخرى.
تاسعاً: التدقيق والتحقيق بتواجد الاخوة السوريين في الاراضي العراقية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السيد
الصدر
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
الحكومة العراقية
الحكومة المركزية
التيار الوطني
مقتدى الصدر
السيد الصدر
مقتدى الصد
