وزير الخارجية يعود من طهران.. بيان يكشف تفاصيل الزيارة

أعلنت ، الاثنين، عن عودة وزيرها من العاصمة الإيرانية ، كاشفة عن تفاصيل الزيارة.

وقالت الوزارة في بيان، "عاد نائب رئيس إلى مساء اليوم الاثنين، مختتماً زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية استغرقت يومين".

وكشف البيان أنه "خلال الزيارة، التقى الوزير رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ورئيس ، ووزير الخارجية ، وأمين عام الإيراني ، إضافةً إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين".



وتناولت المباحثات وفق البيان "العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع المنطقة، والتوترات الإقليمية، وسبل تعزيز ، وخفض حدة التوتر، ودعم مسارات الحوار والتفاهم، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة".

ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الايرانية ، أمس الأحد، في زيارة رسمية، وفق التحركات الإقليمية لتهدئة الأوضاع والتوترات المتصاعدة بين الجانبين الإيراني والامريكي.