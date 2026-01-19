السوداني والعامري يبحثان حراك تشكيل الحكومة الجديدة

وقال في بيان، "استقبل الأمين العام لمنظمة بدر اليوم الاثنين في مكتبه ببغداد رئيس ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث مستجدات الأوضاع المحلية على المستويين السياسي والأمني إلى جانب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الوضع الأمني في ".



كما استعرض الجانبان المواقف والرؤى المطروحة داخل الإطار التنسيقي والحراك القائم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الاستحقاقات الدستورية، بحسب البيان.