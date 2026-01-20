السيد الحكيم يلتقي شاسوار ويشدد على ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث

وقال التيار في بيان ورد لـ ، إن "السيد ، التقى اليوم رئيس تحالف قوى رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار ، حيث جرى بحث تطورات الواقع السياسي في البلاد والاستحقاقات القادمة في ظل التحديات التي يمر بها ".ودعا السيد الحكيم، الى "وحدة القوى السياسية داخل المكونات العراقية"، مؤكدا أن "ذلك يصب في مصلحة العراق وشعبه ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي".وشدد السيد الحكيم، على "ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث والالتزام بالتوقيتات الدستورية"، داعيا إلى "تفعيل دور في جانبيه التشريعي والرقابي بوصفه ركيزة أساسية في بناء الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي".