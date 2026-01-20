Alsumaria Tv
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
الاتحاد الوطني: الشعب الكردي يتعرض للابادة

سياسة

2026-01-20 | 06:33
الاتحاد الوطني: الشعب الكردي يتعرض للابادة
307 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، اليوم الثلاثاء، ان الشعب الكردي يتعرض للابادة في سوريا، فيما دعن الحكومة والبرلمان العراقي الى اتخاذ موقف حازم لوقف المجازر.

وقالت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نراقب ببالغ الامتعاض والقلق، اشتداد التوترات في غرب كردستان وسوريا"، مبينة ان "اللجوء الى خيار الحرب واستخدام العنف في حسم القضايا السياسية والقضية المشروعة لشعب كردستان، خطوة في غاية الخطورة وستسبب قلق وعدم استقرار على مستوى المنطقة".
وأضافت ان "الحكومة المؤقتة السورية بدلا عن قيامها بمعالجة الجراحات العميقة التي تسبب بها نظام بشار الاسد في جسد الشعب الكردي وجميع مكونات سوريا والاتجاه نحو حل المشكلات حلا جذريا والعمل على اعداد دستور للبلاد يضمن حقوق الكرد وسائر المكونات فضلا عن تاسيس سوريا جديدة مختلفة عن حقبة الاسد، نراها تقوم بمهاجمة الشعب الكردي وتسعى الى ابادتهم جماعيا".
وأكدت ان "تصاعد التوترات واشتداد القتال في سوريا ستلحق بالمنطقة اضرارا جسيمة وستهدد السلام والديمقراطية فيها، ولن يستفيد منها سوى تنظيم داعش والجماعات الارهابية الاخرى لاسيما اقتحام السجون واطلاق سراح مئات الدواعش مما سيجعلهم ان ينتهزوا الفرصة كي يعيدوا انتشارهم وتنظيم صفوفهم مرة اخرى من اجل تنفيذ هجمات ارهابية في المستقبل".
وتابعت ان "كلاً من المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد داعش اما مسؤولية انسانية وتاريخية ووجدانية، حيث ضحى الشعب الكردي في غرب كردستان باكثر من 15 الف شهيد وقدم عشرات الجرحى في سبيل القضاء على داعش وحماية الانسانية من وحشية هذا التنظيم الارهابي، حبث اكدت الدول العظمى والمنظمات الدولية، تلك الحقائق في العديد من المحافل والمناسبات الانها اتخذت موقف صمتٍ مخيف ازاء الهجمات التي تنفذها الحكومة السورية المؤقتة على الابطال الذين دحروا داعش"، داعية "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل من اجل ايقاف اراقة الدماء وايقاف الهجمات التي يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا فضلا عن دعمه في نيل حقوقه في سوريا عبر الاطر والوسائل السياسية والدستورية، لا عبر القضاء على الشعب الكردي وابادته جماعيا".
وطالبت "مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وجميع الأحزاب السياسية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الكردي في سوريا، واتخاذ تدابير أفضل لحماية العراق من اي تهديدات".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
Play
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
Play
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
Play
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Play
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
Play
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Play
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
البرلمان يساءل ديوان الرقابة المالية ويطالب بكشف تفصيلي لكلف الايفادات
08:22 | 2026-01-20
رئيس الوزراء: لدينا قلق من تنامي وجود عناصر داعش والمجموعات المتطرفة بسجون سوريا
06:30 | 2026-01-20
السيد الحكيم يلتقي شاسوار ويشدد على ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث
04:08 | 2026-01-20
صورة غامضة من سافايا.. ماذا تفعل "العملة العراقية القديمة وصورة صدام" على طاولة ترامب؟
00:52 | 2026-01-20
السوداني والعامري يبحثان حراك تشكيل الحكومة الجديدة
16:14 | 2026-01-19
وزير الخارجية يعود من طهران.. بيان يكشف تفاصيل الزيارة
15:02 | 2026-01-19

