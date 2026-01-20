البرلمان يساءل ديوان الرقابة المالية ويطالب بكشف تفصيلي لكلف الايفادات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553700-639045122898419751.jpg
البرلمان يساءل ديوان الرقابة المالية ويطالب بكشف تفصيلي لكلف الايفادات
سياسة
2026-01-20 | 08:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
وجّه النائب في
مجلس النواب العراقي
،
محمد جميل المياحي
، اليوم الثلاثاء، سؤالًا برلمانيًا رسميًا إلى الجهات المختصة، كشف فيه عن تجاوزات خطيرة ومخالفات دستورية ومالية تتعلق بعمل
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
، محذرًا من تداعياتها المباشرة على المال العام والنظام الرقابي في البلاد.
وأكد المياحي في سؤاله، أن هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، جرى دون الحصول على موافقة رئاسة
مجلس النواب
، في مخالفة صريحة للمادة (103) من الدستور، التي تنص على استقلالية
ديوان الرقابة المالية
وارتباطه بمجلس النواب حصراً.
وطالب النائب "بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لهذه الإيفادات، وجدواها العملية، والنتائج المتحققة منها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي يمر بها
العراق
، وضرورة ترشيد الإنفاق وحماية المال العام".
كما شدد المياحي في سؤاله على "ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المنصب الوظيفي أو الموارد العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز يجب أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة دون تهاون".
واختتم المياحي سؤاله بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية ستُمارس بكل حزم، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصرف يمس المال العام أو يخالف الدستور، داعيًا إلى إجابات تحريرية واضحة ومعللة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللاحقة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
خبير اقتصادي: 17 مليار دينار كلفة القانون الواحد في البرلمان العراقي!
05:08 | 2025-11-08
في البصرة.. مطالبة بتشديد الرقابة على حرق النفايات
16:20 | 2025-12-06
قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية
03:07 | 2025-11-06
الملا: نتنافس بشرف على رئاسة البرلمان وسنتصدر الديوان
10:57 | 2025-12-24
مجلس
النواب
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
ديوان الرقابة المالية
مجلس النواب العراقي
محمد جميل المياحي
جميل المياحي
مجلس النواب
محمد جميل
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
48.79%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.18%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
اقتصاد
12.26%
08:47 | 2026-01-19
الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية
08:47 | 2026-01-19
خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء
محليات
10.77%
12:53 | 2026-01-18
خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء
12:53 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
الاتحاد الوطني: الشعب الكردي يتعرض للابادة
06:33 | 2026-01-20
رئيس الوزراء: لدينا قلق من تنامي وجود عناصر داعش والمجموعات المتطرفة بسجون سوريا
06:30 | 2026-01-20
السيد الحكيم يلتقي شاسوار ويشدد على ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث
04:08 | 2026-01-20
صورة غامضة من سافايا.. ماذا تفعل "العملة العراقية القديمة وصورة صدام" على طاولة ترامب؟
00:52 | 2026-01-20
السوداني والعامري يبحثان حراك تشكيل الحكومة الجديدة
16:14 | 2026-01-19
وزير الخارجية يعود من طهران.. بيان يكشف تفاصيل الزيارة
15:02 | 2026-01-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.