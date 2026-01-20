Alsumaria Tv
LIVE
بينها تخص كلف المشاريع.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

سياسة

2026-01-20 | 11:51
بينها تخص كلف المشاريع.. السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتي
ادية الثالثة لمجلس الوزراء، فيما اصدر جملة من القرارات بينها تخص كلف المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان وأا، وتم الصرف عليها للجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، وبحسب كل وزارة أو جهة، منذ عام 2005، ولغاية عام 2025، وأن يجري عرض الكشوفات على مجلس الوزراء".

وأقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير بسعر ( 415-420)الف دينار للطن الواحد، على أن يجري البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات (نينوى وصلاح الدين) ومراعاة سعر البورصة العالمية إن كانت أعلى من هذا السعر، وأن تحدد وزارة التجارة الكميات الممكن تصديرها".

كما جرى إقرار "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تصويب عملية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة الغاز الجاف المتر المكعب، بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، أينما وردت في القرار".

وعدل المجلس "قراره 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة المتضمنة إلزام وزارة النفط شراء المنتجات البيضاء (البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناء من نصوص قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (64 لسنة 2007)، وتحديد المدة من خلال مناقشات وإكمال الموديل الاقتصادي
، ومدة الاستثمار، ويقدم لاحقاً لإقرار ومصادقة مجلس الوزراء".

وتابع المجلس "ما يخص مشروع ماء البراضعية في البصرة، وأقر انشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين وتصنيف تكاليف المحطات، كلفاً بترولية مستردة، على مشروع تطوير حقل الزبير".

وخول المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، "صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة أصولياً قبل تاريخ هذا القرار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو/المرحلة الأولى، البنى التحتية، وأقر توصية ديوان الرقابة المالية بأن تعد وزارة النقل دراسة فنية متكاملة، بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية، والجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسة للكلف التخمينية للمشروع بشكل تفصيلي، وأن تعرض النتائج على مجلس الوزراء قبل الإحالة".

وفي المجال الزراعي، "أقر المجلس تمويل مستحقات عام 2024، ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة، بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين، والشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل الدين، وبما يعادل الكمية الكافية المقررة لهم لزراعة الأراضي التابعة لهم والمشمولة بالخطة الزراعية".

وأقرّ مجلس الوزراء "استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثمارية بحسب المتوفر من السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية للغاية، شرط أن تكون الزيادات في أصل المشروع، أو يتوقف عليها المشروع، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية، على ألَّا يزيد أمر الغيار وزيادة الكلفة عن 25%، من قيمة العقد، وتعرض على مجلس الوزراء لإقراراه
ا".



Live Talk
Play
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Play
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
Play
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
Play
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
Play
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Play
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
السوداني للشرع: العراق حريص على حفظ أمن سوريا واستقرارها
14:14 | 2026-01-20
الخزعلي يستقبل المالكي ويؤكدانِ أهمية الاستقرار والحوار
13:23 | 2026-01-20
السوداني يصدر توجيها يخص الحدود المشتركة
12:31 | 2026-01-20
السوداني ورشيد يؤكدان على ضرورة دعم الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية
11:36 | 2026-01-20
البرلمان يساءل ديوان الرقابة المالية ويطالب بكشف تفصيلي لكلف الايفادات
08:22 | 2026-01-20
الاتحاد الوطني: الشعب الكردي يتعرض للابادة
06:33 | 2026-01-20

