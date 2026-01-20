السوداني يصدر توجيها يخص الحدود المشتركة

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، " ترأس رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم في ، ورئيس أركان حرس (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة".

وأكد وفق البيان على أنّ "الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية"، مبينا أن "العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية".



وأضاف البيان أن السوداني "وجّه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها منذ سنوات"، موجهًا أيضًا بـ"متابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم العراق وتقديم الدعم الكامل لها".



وتطرق الاجتماع إلى "أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية"، كما جرى "التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية".