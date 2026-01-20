الصفحة الرئيسية
السوداني يصدر توجيها يخص الحدود المشتركة
سياسة
2026-01-20 | 12:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,022 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، فيما اعتبر أن الحدود الدولية خاصة مع الجارة سوريا محصنة بالكامل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
صباح النعمان
في بيان، "
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم
كردستان العراق
في
بغداد
، ورئيس أركان حرس
إقليم كردستان
العراق
(البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة".
وأكد
السوداني
وفق البيان على أنّ "الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية"، مبينا أن "العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية".
وأضاف البيان أن السوداني "وجّه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها
الحكومة العراقية
منذ سنوات"، موجهًا أيضًا بـ"متابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم
كردستان
العراق وتقديم الدعم الكامل لها".
وتطرق الاجتماع إلى "أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل
المجتمع العربي
والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية"، كما جرى "التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
